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15:41, 29 июня 2021 года Воспитанники школы «Орёл – Карат» пополнили областную копилку медалей Международный турнир в рамках Молодежной лиги по карате состоялся на Кипре. С орловскими спортсменами – участниками соревнований встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





В этом году Международный турнир в рамках Молодежной лиги по карате собрал около тысячи участников из 40 стран. В активе орловцев – две медали.



Бронзу завоевали Ирина Вайсергисер и Матвей Кравченко. Для Ирины это первая награда подобного уровня. Матвей поднимается на пьедестал почета этого турнира во второй раз. В 2019-м году спортсмен стал вторым, в этот раз – третьим. Результатом не доволен, считает, что мог бы выступить лучше.



В августе трое воспитанников школы «Орёл-карат» в составе молодёжной сборной России едут на первенство Европы в Финляндию. Если пандемия не помешает.





Анастасия Дорохова



