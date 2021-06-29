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15:41, 29 июня 2021 года

Воспитанники школы «Орёл – Карат» пополнили областную копилку медалей

Международный турнир в рамках Молодежной лиги по карате состоялся на Кипре. С орловскими спортсменами – участниками соревнований встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


В этом году Международный турнир в рамках Молодежной лиги по карате собрал около тысячи участников из 40 стран. В активе орловцев – две медали.

Бронзу завоевали Ирина Вайсергисер и Матвей Кравченко. Для Ирины это первая награда подобного уровня. Матвей поднимается на пьедестал почета этого турнира во второй раз. В 2019-м году спортсмен стал вторым, в этот раз – третьим. Результатом не доволен, считает, что мог бы выступить лучше.

В августе трое воспитанников школы «Орёл-карат» в составе молодёжной сборной России едут на первенство Европы в Финляндию. Если пандемия не помешает.


Анастасия Дорохова
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