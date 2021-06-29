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16:55, 29 июня 2021 года В Мценске по программе импортозамещения разработали роторную косилку Новинку представили на прошедшем Дне поля.





На Дне поля в деревне Шатилово Мценский завод специальной техники представил разработанную на предприятии универсальную роторную косилку. Сделанная в рамках программы импортозамещения, она заинтересовала ряд аграрных предприятий.



В качестве преимуществ изделия обозначили регулировку режущих аппаратов для работы с неровностями, площадь обработки в 7,5 гектара, компактность – в собранном виде она занимает 2,5 метра, а также приемлемую цену на рынке.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



