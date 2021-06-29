вторник 29.06.2021 17:59:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:16, 29 июня 2021 года

В Орле снова разорвут контракт на ремонт двора по улице Металлургов, 54

Многострадальный объект сменит уже второго подрядчика. Работы здесь тянутся с прошлого года.


Двор дома № 54 по улице Металлургов в Орле снова останется без подрядчика – с ООО «Мир строительной техники» разорвут соглашение. Мэрия приняла это решение после инспекции придомовой территории на Комсомольской, 191 – этот объект тоже в ведении компании. Здесь градоначальник оторвал кусок свежеуложенного асфальта голыми руками и без видимых усилий.

Юрий Парахин, мэр города Орла: «Сегодня, прямо на объекте, приняли непростое решение: расторгнуть контракты по всем семи объектам этого подрядчика. Жители ул. Комсомольской, 191 и ул. Металлургов, 54 поддержали – лучше подождать пару месяцев, пока мы найдём добросовестного подрядчика, чем спустя считанные месяцы пожинать плоды безответственности. Особенно удивляет, когда такое себе позволяют орловские подрядчики – они же живут в этом городе, они делают для себя!».

Теперь в «чёрном списке» «Мир строительной техники» составит компанию ООО «Прогресс», которая ещё в конце августа прошлого года должна была завершить работы на улице Металлургов.

Фото и видео со страницы Юрия Парахина в соцсети


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.