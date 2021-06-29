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17:16, 29 июня 2021 года В Орле снова разорвут контракт на ремонт двора по улице Металлургов, 54 Многострадальный объект сменит уже второго подрядчика. Работы здесь тянутся с прошлого года.





Двор дома № 54 по улице Металлургов в Орле снова останется без подрядчика – с ООО «Мир строительной техники» разорвут соглашение. Мэрия приняла это решение после инспекции придомовой территории на Комсомольской, 191 – этот объект тоже в ведении компании. Здесь градоначальник оторвал кусок свежеуложенного асфальта голыми руками и без видимых усилий.

Юрий Парахин, мэр города Орла: «Сегодня, прямо на объекте, приняли непростое решение: расторгнуть контракты по всем семи объектам этого подрядчика. Жители ул. Комсомольской, 191 и ул. Металлургов, 54 поддержали – лучше подождать пару месяцев, пока мы найдём добросовестного подрядчика, чем спустя считанные месяцы пожинать плоды безответственности. Особенно удивляет, когда такое себе позволяют орловские подрядчики – они же живут в этом городе, они делают для себя!».

Теперь в «чёрном списке» «Мир строительной техники» составит компанию ООО «Прогресс», которая ещё в конце августа прошлого года должна была завершить работы на улице Металлургов.



Фото и видео со страницы Юрия Парахина в соцсети





Артём Ежаков



