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17:47, 29 июня 2021 года

Сотрудники двух заводов в Мценске проходят вакцинацию

В Орловской области предприятия стремятся стать «зелёными», то есть свободными от коронавирусной инфекции.


Сейчас в регионе работают 38 стационарных пунктов в поликлиниках и ЦРБ и 32 выездные бригады.

Возможностью пройти вакцинацию прямо на предприятии воспользовались сотрудники двух мценских заводов. Сегодня там привились сто человек. Как отмечает руководство, некоторые сотрудники уже провакцинировались самостоятельно ещё в начале прививочной кампании. А многие выбрали удобный «рабочий формат».
Валерий Кузнецов, начальник отдела охраны труда предприятия : «С учетом сегодняшнего дня у нас уже вакцинировано по двум предприятиям порядка 45-48 процентов».



Юлия Сабельникова
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