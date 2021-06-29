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17:49, 29 июня 2021 года В Красной Заре открылась отремонтированная центральная площадь Местные жители сами выбрали объект благоустройства в рамках программы «Народный бюджет».





В посёлке Красная Заря сегодня торжественно открыли обновлённую в рамках программы «Народный бюджет» центральную площадь. Год назад краснозоренцы сами выбрали этот объект для благоустройства.



За 8,6 млн рублей здесь установили фонтан, детские игровые комплексы с тренажерами, создали условия для активного отдыха, а также сделали дорожки из брусчатки, бетонные бордюры, теневые навесы, скамейки и уличное освещение.



Местных жителей с этим событием поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Артём Ежаков



