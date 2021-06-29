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17:49, 29 июня 2021 года В Орле снесли аварийный дом на ул. Плещеевской Сооружение грозило в любой момент рухнуть на близлежащую детскую площадку.





В Орле по инициативе регионального отделения Общероссийского Народного фронта снесли аварийный дом № 2 по ул. Плещеевской. Его расселили в 2018 году, но полностью уничтожить не смогли – в 2020-м подвел подрядчик.

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «В 2020 году к нам обратились жители соседних домов. Они забили тревогу о возможном обрушении расселённого дома. Они боялись, что их дети, которые гуляют на расположенной рядом площадке, могут пострадать при падении стен расселённого дома. Их беспокоил также вопрос с периодическими возгораниями расселённого дома, так как их дома располагаются в непосредственной близости от дома № 2. Мы сразу же взяли вопрос в работу и выехали на место совместно со СМИ. Затем обратились в администрацию города Орла с предложением ускорить работу по сносу расселённого здания».

Теперь здешние жильцы надеются, что на пустыре появится детская площадка. ОНФ поддерживает их в этом желании и уже обратился по этому поводу в мэрию.



Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ





Артём Ежаков



