В Орле снесли аварийный дом на ул. Плещеевской

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «В 2020 году к нам обратились жители соседних домов. Они забили тревогу о возможном обрушении расселённого дома. Они боялись, что их дети, которые гуляют на расположенной рядом площадке, могут пострадать при падении стен расселённого дома. Их беспокоил также вопрос с периодическими возгораниями расселённого дома, так как их дома располагаются в непосредственной близости от дома № 2. Мы сразу же взяли вопрос в работу и выехали на место совместно со СМИ. Затем обратились в администрацию города Орла с предложением ускорить работу по сносу расселённого здания».