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18:32, 29 июня 2021 года

Под Орлом ураган свалил на землю гнездо аистов. Четыре птенца оказались на земле

К спасению пернатых подключились местные жители, сотрудники МЧС и волонтёры. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» стала свидетелем операции по спасению малышей.


Непогода, накрывшая Орловщину в минувшую субботу, внесла коррективы не только в жизнь людей. Сильный ветер в деревне Муравлёво Урицкого района разрушил гнездо аистов. На земле оказались четыре птенца.

Галина Погосян приехала в Муравлёво в гости к брату, и после буйства стихии заметила, что гнезда аистов на привычном месте нет.

Галина Погосян, жительница г. Орла: «Начали их искать и обнаружили четырёх аистят в зарослях борщевика. Один аистёнок был придавлен упавшим гнездом. Мы полезли в эти заросли, вытащили из-под завалов одного аистёнка, который оказался жив, забрали его на ночь в дом, согрели и попытались его как-то вручную накормить».

Хорошо, что борщевик сейчас не в самом соку.

К спасению аистов подключились сотрудники МЧС и местные электрики. На время в деревне отключили электричество. Пожарные по трехколенной лестнице попытались положить птенцов назад в гнездо, но хлипкая птичья конструкция не выдержала и рухнула на землю.

Роман Морев, начальник пожарно-спасательной части №38 ГУ МЧС России по Орловской области: «Два аистенка вместе с гнездом упали, и ещё двух аистят сняли. Что с ними будет в дальнейшем, пока сказать не готов».

К счастью, выпавшие птенцы, инстинктивно раскрыв крылья, приземлились на груду мягких веток и не пострадали, но оставлять их под деревом было опасно. По словам орнитолога, этим птенцам месяца три-четыре. Шанс, что родители вновь примут детей, которых держал в руках и кормил человек, не велик.

Виктор Тимаков, орнитолог: «Детёныши в семью, скорее всего, не вернутся. Хорошо, что люди их выхаживают, потому что самостоятельно детёныши не прокормятся».

В Орле нашлись волонтёры, готовые выходить аистят. Человек, который принял птиц, решил остаться за кадром.

Лариса Клименко, волонтёр: «Этого мужчину знаю несколько лет, он очень многим помог, очень много собак и птиц выходил, и диких животных. Поднял тех собак, от которых отказывались, он их выхаживает, потом пристраивает. Это очень хороший человек».

Для пернатых приготовили клетку, настелили соломы и кинули клич в группе волонтёров «Котопёс» в соцсетях - на сбор средств для корма. Кормить аистят можно сырой курицей и рыбой.

В клетке, где поселились пернатые, уже поставили на крыло не одного желторотика. Хозяин выхаживал сов и беркутов, а вот аисты у него поселились впервые. В Муравлёво эти птицы гнездились много лет, и теперь жители переживают, что в следующем году они на насиженное место уже не вернутся.

Виктор Тимаков, орнитолог: «Ветер с дерева сдул гнездо, и получается, что оно не защищённое. И аисты вряд ли будут рисковать второй раз своим потомством. Их ареал обитания небольшой, так что они будет где-то недалеко, в радиусе километра».

За судьбой аистят мы будем следить. А вернутся ли домой их родители, станет ясно только в апреле, когда птицы прилетят вновь, чтобы вить гнездо для нового потомства.


Татьяна Тимохина
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