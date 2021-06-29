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18:34, 29 июня 2021 года Новое оборудование Орловской областной клинической больницы позволяет расширить спектр хирургических вмешательств Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» появилась возможность снизить количество смертей, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.





Константин Тимофеев - из Курска, но говорит, что орловцы будут теперь всегда ему родными. Не бросили в беде. Кто мог предположить, что здесь в командировке с ним случится инфаркт?



Константин Тимофеев, пациент кардиологического отделения Орловской областной клинической больницы: «Мне стало плохо и неравнодушные жители, орловчане, я им очень благодарен, вызвали скорую и меня срочно доставили в областную больницу и срочно прооперировали. Тем самым спасли жизнь».

Срочную операцию по стентированию коронарной артерии выполнили на новом ангиокомплексе. Аппарат был куплен на средства национального проекта «Здравоохранение». Возможности новой техники позволили расширить спектр хирургических вмешательств. Кроме того регулярно стали использоваться высококачественные стенты, в том числе с лекарственным покрытием.



Кроме того, федеральная программа позволила закупить оборудование для реанимационных отделений регионального сосудистого центра: кардиомониторы, аппараты ИВЛ, современные временные кардиостимуляторы и высокоэффективные лекарственные препараты. Некоторые пациенты получают их даже после выписки.



Ольга Сазонова, заведующая кардиологическим отделением с ПРИТ Орловской областной клинической больницы: «Тем, кому была проведена ангиопластика и стентирование коронарных артерий, все эти пациенты на амбулаторном этапе бесплатно получают все необходимые лекарственные препараты, в том числе дорогостоящие современные препараты».

Главный врач больницы уверен, что спасать сложнейших пациентов в период пандемии архисложно. Однако профессионализм врачей и современное оборудование позволили это сделать и даже улучшить статистику.



Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Говоря о национальном проекте «Здравоохранение», если по РФ летальность после операций разного профиля выросла на 33 %, то в Орловской областной больнице - в разы ниже».

Кроме того, несмотря на повышенные нагрузки, по статистике смертность от инфарктов и инсультов в областной больнице тоже снизилась.





Елена Литинская



