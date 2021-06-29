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19:10, 29 июня 2021 года Орловцы готовят свои обращения к президенту 30 июня на канале «Россия» в 12 часов состоится «Прямая линии с Владимиром Путиным». О чём хотят просить главу государства жители Орловской области, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Жильцы аварийного дома по улице Плещеевской в Орле ждали расселения много лет. Только после того, как обратились напрямую к президенту, вердикт «снести, нельзя оставить» был вынесен. Заброшенное здание демонтировали, но лишь наполовину.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Было очень опасно - от здания осталось полтора этажа. Здесь ходили, гуляли детки, заходили, случайно могло все упасть, жили тут лица без определенного места жительства, пожары также случались».

Контроль над небезопасным соседством в 2020-м взяли на себя активисты ОНФ. Результат уже виден злополучного дома уже нет. А у жителей в этом году есть скорее не вопрос, а просьба к президенту: сделать на этом месте большую детскую площадку. И подобных обращений от орловцев к президенту много. Даже если глава государства не ответит лично во время прямой линии, проблему все равно решат. Нередко площадкой для высказывания выбирают социальные сети. Аккумулируют все обращения в Центре управления регионом.



Никита Майоров, заместитель руководителя ЦУР Орловской области: «Очень важно отметить, что все обращения, которые поступают в ЦУР, отрабатываются в самые короткие сроки. На сегодня у властей есть 24 часа на первичный ответ».

Тематика обращений к президенту - различная. Лидирует - пандемия. Конечно, волнуют и традиционные вопросы. В топе остаются дороги.



Каждый может задать свой вопрос президенту через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.



Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.



Текстовые и видеовопросы могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.



Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.



Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.



Трансляцию прямой линии с президентом смотрите завтра на канале «Россия» в 12 часов МСК.





Анна Вайсергисер



