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9:12, 30 июня 2021 года На центральной площади Орла пройдут соревнования по пляжному волейболу Команды будут биться за призы губернатора Орловской области.





В Орле пройдёт турнир по пляжному волейболу. Соревнования мужских и женских команд пройдут на площади им. Ленина и в городском парке. За медали поборются три команды, представляющие Орловскую область.



Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



Спортсменам необходимо иметь лабораторное заключение (отрицательный результат) на определение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенный не ранее 72 часов до прибытия на место проведения спортивного мероприятия, или пройти вакцинацию от коронавируса.



Расписание этапа чемпионата России:



1 июля (мужчины, женщины)

с 10:00 - игры команд квалификации



2 июля (мужчины, женщины)

с 10:00 до 19:00 - игры основной сетки (игры в группах)



3 июля (мужчины, женщины)

с 9:00 до 14:00 - игры основной сетки (игры в сетке)

14:30, 15:20 – полуфиналы женщины

16:30, 17:20 – полуфиналы мужчины



4 июля

Игры основной сетки (женщины)

11:00 - игра за 3 место,

12:00 – финал



Игры основной сетки (мужчины)

10:00 - игра за 3 место

13:00 - финал

14:00 Церемония награждения (мужчины и женщины)





Орловское Информбюро



