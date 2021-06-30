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9:12, 30 июня 2021 года

На центральной площади Орла пройдут соревнования по пляжному волейболу

Команды будут биться за призы губернатора Орловской области.


В Орле пройдёт турнир по пляжному волейболу. Соревнования мужских и женских команд пройдут на площади им. Ленина и в городском парке. За медали поборются три команды, представляющие Орловскую область.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Спортсменам необходимо иметь лабораторное заключение (отрицательный результат) на определение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенный не ранее 72 часов до прибытия на место проведения спортивного мероприятия, или пройти вакцинацию от коронавируса.

Расписание этапа чемпионата России:

1 июля (мужчины, женщины)
с 10:00 - игры команд квалификации

2 июля (мужчины, женщины)
с 10:00 до 19:00 - игры основной сетки (игры в группах)

3 июля (мужчины, женщины)
с 9:00 до 14:00 - игры основной сетки (игры в сетке)
14:30, 15:20 – полуфиналы женщины
16:30, 17:20 – полуфиналы мужчины

4 июля
Игры основной сетки (женщины)
11:00 - игра за 3 место,
12:00 – финал

Игры основной сетки (мужчины)
10:00 - игра за 3 место
13:00 - финал
14:00 Церемония награждения (мужчины и женщины)


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