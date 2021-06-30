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8:35, 30 июня 2021 года Cотрудники орловского Россельхознадзора привились от COVID-19 Накануне первый этап вакцинации прошли 40 человек, включая главу управления Евгения Чёрного.





В Орловской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. Накануне в ней приняли участие 40 сотрудников местного Россельхознадзора – все они получили первый компонент вакцины в больнице имени Боткина. Первым укол получил глава управления – Евгений Чёрный. Пресс-службой подчёркивается, что решение о вакцинации приняло подавляющее большинство коллектива, и она будет проводиться и дальше.



Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям





Артём Ежаков



