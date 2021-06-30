среда 30.06.2021 10:52:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

7:58, 30 июня 2021 года

Орловские полицейские предупреждают о последствиях нового тренда хищения

В социальных сетях и мессенджерах стали распространятся видеоролики, на которых подростки скручивают колпачки с колёс автомобилей и хвастаются «уловом».


В Орловской области полицейские решили предупредить молодых людей и всех причастных к новому тренду, популярному в соцсетях. Речь идет о скручивании колпачков с колес автомобилей. Делают они это, чтобы похвастаться уловом на публику или посоревноваться с друзьями, а то и вовсе продать детали. В основном, от этого страдают владельцы дорогих автомобилей.

Пресс-служба областного УМВД напоминает, что подобное попадает под ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Любой подросток от 16 лет и старше может получить за это административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. К тому же, молодого человека могут поставить на профилактический учёт в ОВД.

Если нарушитель младше 16 лет, то вся ответственность ляжет на родителей. По ст. 5.35 КоАП РФ их могут предупредить или оштрафовать на 500 рублей, а потерпевший будет вправе затребовать компенсацию – как моральную, так и материальную.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.