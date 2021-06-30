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7:58, 30 июня 2021 года Орловские полицейские предупреждают о последствиях нового тренда хищения В социальных сетях и мессенджерах стали распространятся видеоролики, на которых подростки скручивают колпачки с колёс автомобилей и хвастаются «уловом».





В Орловской области полицейские решили предупредить молодых людей и всех причастных к новому тренду, популярному в соцсетях. Речь идет о скручивании колпачков с колес автомобилей. Делают они это, чтобы похвастаться уловом на публику или посоревноваться с друзьями, а то и вовсе продать детали. В основном, от этого страдают владельцы дорогих автомобилей.



Пресс-служба областного УМВД напоминает, что подобное попадает под ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Любой подросток от 16 лет и старше может получить за это административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. К тому же, молодого человека могут поставить на профилактический учёт в ОВД.



Если нарушитель младше 16 лет, то вся ответственность ляжет на родителей. По ст. 5.35 КоАП РФ их могут предупредить или оштрафовать на 500 рублей, а потерпевший будет вправе затребовать компенсацию – как моральную, так и материальную.





Артём Ежаков



