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7:29, 30 июня 2021 года

В Орле за угрозы должнику оштрафовали коллекторов

Микрофинансовая компания приговорена к штрафу в 30 тысяч рублей.


Орловские приставы добились соблюдения законных прав должника, – сообщает сайт управления. Житель областной столицы заявил им, что просрочил выплату 13 тысяч рублей по кредитному договору с микрофинансовой компанией, после чего в его жизни появились коллекторы. Они «убеждали» мужчину погасить долг даже в выходные – угрожая и унижая его.

Приставы подтвердили незаконность действий МФО и обратились в суд, который оштрафовал организацию на 30 тысяч рублей.

УФССП напоминает, что в аналогичных случаях можно обратиться за помощью по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д. 5.


Артём Ежаков
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