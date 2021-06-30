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7:01, 30 июня 2021 года На Орловщине модернизируют две школы для детей-инвалидов Речь идёт о Дмитровской и Троснянской школах-интернатах.





В Орловской области на модернизацию Дмитровской и Троснянской школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья выделят 14,7 млн рублей, – сообщает сайт областного правительства.



На эти деньги в этом году запланировано обновить учебные мастерские, кабинеты биологии, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорные комнаты. Также будет куплен инвентарь для занятий физкультурой и ЛФК, созданы компьютерные классы и фото- и видеостудии.



С 2019 по 2020 годы в области обновились пять учреждениях для таких школьников с ОВЗ.





Артём Ежаков



