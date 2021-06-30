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6:32, 30 июня 2021 года

Жителей Орловской области информируют о графике выплат социальных пособий в июле

Информация о выплате социальных пособий в июле 2021 года предоставлена региональным департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.


Основная часть выплат будет направлена гражданам в период с 7 по 16 июля 2021 года. Среди них как выплаты, рассчитываемые индивидуально для каждого получателя, так и с фиксированной суммой.

Выплаты рассчитываемые индивидуально:
Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;
Пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);
Компенсация расходов на уплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.

Выплаты с фиксированной суммой:
Ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки – 544,09 рубля;
Единовременно пособие многодетной семье – 21 635,86 рубля или 28 847,80 рубля;
Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи –134 444,76 рубля;
Ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 275,11 рубля;
Единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам – 18 886,32 рубля и 7082,85 рубля;
Ежемесячное (единовременное) пособие семьям военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 817,91 рубля и 29 908,46 рубля;
Ежемесячное пособие семьям Героем России (посмертно) – 5 000 рублей;
Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно – 5 425,5 рубля;
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 316 рублей или 10 851 рубль;
Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 10 786 рублей;
Пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области – 288,49 рубля, 576,98 рубля или 721,23 рубля;
Ежемесячное пособие многодетной семье – 504,83 рубля.
Также сообщается, что 23 июля 2021 года будут произведены выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Объем субсидий определяется в индивидуальном порядке.
Кроме того, в еженедельном порядке будут осуществляться выплаты пособий безработным гражданам. Объем пособий устанавливается индивидуально.
Официальный сайт Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области https://www.dszn57.ru/

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Инфографика департамента соцзащиты Орловской области

 



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