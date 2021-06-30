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6:00, 30 июня 2021 года

Новый владелец запланировал двухэтапную инвестицию в Верховский комбикормовый завод

Группа компаний «Октябрьское» выкупила предприятие в конце прошлого года и уже вложила в экономику Орловщины 70 миллионов рублей.


Новый владелец Верховского комбикормового завода (ВКЗ) запланировал двухэтапную инвестицию в своё новое предприятие. Завод в конце 2020 года выкупила группа компаний «Октябрьское». Крупнейший зернотрейдер в ЦФО уже вложил в экономику региона 70 миллионов рублей, – сообщает областной информационный портал.

Сначала на ВКЗ введут мощности, позволяющие единовременно хранить 25 тысяч тонн зерна и достичь в 2021-2022 годах грузооборота в 100 тысяч тонн, а затем завод ждет реконструкция. Проведённая модернизация потребует от завода квалифицированные кадры.

Максим Жалнин, глава ГК «Октябрьское»: «В данный момент нам очень нужны инженеры разного профиля, лаборанты, электрики, элеваторщики. Предпочтение будем, безусловно, отдавать жителям Верховского и соседних с ним районов».

Зерно нового урожая здесь ждут уже через месяц.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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