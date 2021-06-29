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21:20, 29 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Коллективная прививка - коллективный иммунитет. Сегодня сто сотрудников мценского завода прошли вакцинацию.



- На прямой линии с главой государства. Что хотели бы спросить орловцы?



- Не успели «встать на крыло». Сильный ветер снёс гнездо аистов. О том, как четыре птенца объединили людей, - в нашем выпуске.



- Как сделать Орловщину ещё более привлекательной для туристов? В помощь - искусственный интеллект.



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