Главная » Новости



10:16, 30 июня 2021 года Производство орловского сахара и муки существенно сократилось Данные о состоянии пищевой промышленности опубликовал Орёлстат.





В Орловской области рухнуло производство белого свекловичного сахара и различной муки, – следует из отчёта территориальной службы статистики. В публикации отмечено, что в январе-мае этого года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го их изготовление снизилось на 60,5% и 37,3% соответственно. Как следствие, на 28,3% сократилось производство круп, на 9% – хлебобулочных изделий недлительного хранения. Также на 19,8% упало изготовление жидкого обработанного молока.



Тем не менее пищевая промышленность в регионе выросла – на 19,3%. Увеличилось производство свинины (+19,3%), а мясных полуфабрикатов стали делать наполовину больше (+52,1%). На 30,9% возросло изготовление сыров.





Артём Ежаков



