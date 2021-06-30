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11:03, 30 июня 2021 года

Орловская молодёжь предлагает идеи для нацпроектов

Как отметила зампред Молодёжного правительства Орловской области Анна Бакаева, молодых орловцев волнует и нечто общее для России в целом, и региона в частности.


В каждом национальном проекте должны быть идеи молодежи. Именно с этим призывом обратился президент страны Владимир Путин к Федеральному Собранию. Поручение президента выполнено - идет открытый сбор инициатив молодых и активных. Круг интересов - от демографии до культуры. 
 
В настоящее время по всей стране начались жаркие обсуждения 11 проектов. Не осталась в стороне и молодёжь Орловщины. Волонтёры, добровольцы, инициативные и амбициозные, и все те, кто готов менять свою страну, встретились вместе с наставниками, высказали своё мнение и определили ключевые темы, над которыми они готовы работать. 
 
Как сообщила зампред Молодёжного правительства Орловской области Анна Бакаева, лидеры волонтёрских организаций, корпус спасателей, студенческие отряды - все они глубоко знают свою тематику, однако, их волнует и нечто общее для России в целом, и региона в частности.
 
Одна из самых болезненных тем - поддержка молодых специалистов, содействие в трудоустройстве успешным выпускникам вузов. Кроме того, молодых орловцев волнует возрождение центра молодежи «Полёт», реконструкция здания которого на данный момент прекратилась.
 
Анна Бакаева, заместитель председателя молодежного правительства Орловской области: «Инициативы будут собраны, и авторы лучших инициатив будут принимать участие в стратегической сессии, вместе с экспертами будут как бы докручивать инициативы, и затем эти инициативы найдут место в национальных проектах России».



Юлия Опанасюк
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