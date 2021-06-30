Орловская молодёжь предлагает идеи для нацпроектов

Как отметила зампред Молодёжного правительства Орловской области Анна Бакаева, молодых орловцев волнует и нечто общее для России в целом, и региона в частности.

В каждом национальном проекте должны быть идеи молодежи. Именно с этим призывом обратился президент страны Владимир Путин к Федеральному Собранию. Поручение президента выполнено - идет открытый сбор инициатив молодых и активных. Круг интересов - от демографии до культуры.

В настоящее время по всей стране начались жаркие обсуждения 11 проектов. Не осталась в стороне и молодёжь Орловщины. Волонтёры, добровольцы, инициативные и амбициозные, и все те, кто готов менять свою страну, встретились вместе с наставниками, высказали своё мнение и определили ключевые темы, над которыми они готовы работать.

Как сообщила зампред Молодёжного правительства Орловской области Анна Бакаева, лидеры волонтёрских организаций, корпус спасателей, студенческие отряды - все они глубоко знают свою тематику, однако, их волнует и нечто общее для России в целом, и региона в частности.



Одна из самых болезненных тем - поддержка молодых специалистов, содействие в трудоустройстве успешным выпускникам вузов. Кроме того, молодых орловцев волнует возрождение центра молодежи «Полёт», реконструкция здания которого на данный момент прекратилась.