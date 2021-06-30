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11:15, 30 июня 2021 года Орловец лишился компьютера и телевизора из-за открытого балкона Неожиданной удачей не преминули воспользоваться двое соседей.





В Заводском районе Орла полицейские по горячим следам установили подозреваемых в квартирной краже, – сообщает сайт областного УМВД. Преступление произошло не в последнюю очередь из-за беспечности хозяина дома, который оставил своё жилище на первом этаже с открытым балконом. Воспользовавшись этим, 41-летний и 27-летний соседи забрались в дом и прихватили с собой дорогостоящие компьютерный монитор, системный блок и телевизор. К счастью для потерпевшего, пропажа нашлась в доме одного из мужчин.



Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.158 (кража). Им грозит до шести лет заключения. Сейчас оба задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.





Артём Ежаков



