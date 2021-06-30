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11:40, 30 июня 2021 года COVID-19 нашли у 93 орловцев, четверо скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 93 случая коронавирусной инфекции (всего – 37 395).



На лечении – 1 179 человек. Накануне выписано 82 орловца (всего – 35 471). От последствий болезни скончалось 745 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 21 042 (всего – 5 514 599), число выздоровевших – 16 356 (всего – 5 000 393). Общее число летальных исходов – 135 214 (+669 случаев за сутки). На лечении – 378 992 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



