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11:48, 30 июня 2021 года

В Орле разыграли награды Кубка Орловской области по настольному теннису

Турнир прошёл только в личном зачете. Победители поделились секретами успеха с корреспондентом ГТРК «Орёл» Анастасией Дороховой.


В турнире на Кубок Орловской области приняли участие спортсмены из Орла и области не моложе 12 лет. Возраст в настольном теннисе большого значения не имеет, но юниоры в мужских соревнованиях выигрывают не часто. В этот раз до серебра добрался 16-летний Павел Заика. Но главный приз турнира достался Александру Федосову. За его плечами - полтора десятка лет тренировок и матчей. 
 
А вот в женской части соревнований юность победила по традиции. Лучше всех оказалась десятилетняя Алина Савостикова. Ранее спортсменка стала победительницей всероссийский соревнований памяти заслуженного тренера России Бориса Сперанского.



Анастасия Дорохова
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