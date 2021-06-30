В Орле разыграли награды Кубка Орловской области по настольному теннису

Турнир прошёл только в личном зачете. Победители поделились секретами успеха с корреспондентом ГТРК «Орёл» Анастасией Дороховой.

В турнире на Кубок Орловской области приняли участие спортсмены из Орла и области не моложе 12 лет. Возраст в настольном теннисе большого значения не имеет, но юниоры в мужских соревнованиях выигрывают не часто. В этот раз до серебра добрался 16-летний Павел Заика. Но главный приз турнира достался Александру Федосову. За его плечами - полтора десятка лет тренировок и матчей.

А вот в женской части соревнований юность победила по традиции. Лучше всех оказалась десятилетняя Алина Савостикова. Ранее спортсменка стала победительницей всероссийский соревнований памяти заслуженного тренера России Бориса Сперанского.