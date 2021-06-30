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12:10, 30 июня 2021 года Андрей Клычков: «Наркомания это беда, с которой нужно бороться с утра и до вечера» В Орле состоялось заседание антинаркотической комиссии.





Все муниципальные программы, направленные на профилактику наркомании, в ближайшее время будут проверены. Такое поручение дал губернатор Орловской области во время заседания региональной антинаркотической комиссии. Также было отмечено, что в ряде районов программ, направленных на профилактику наркомании, вообще нет, а там где присутствуют, выполняются не на сто процентов, при том что финансирование на профилактику увеличено за последние пару лет на 30%. Каждое преступление, связанное со сбытом психотропных веществ, происходит при использование информационных технологий. Поэтому сейчас в группе риска молодежь, которая во время летних каникул предоставлена сама себе, отметили на заседании антинаркотической комиссии. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: Я убедительно прошу наши все отчёты перевести в разряд конкретно исполнения, контроля исполнения тех программ, которые имеют место быть. Нам не нужна общая теория. Это та беда, с которой нужно бороться с утра и до вечера».





Анна Вайсергисер



