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12:20, 30 июня 2021 года

Штаб на месте поисков Вики Гнедовой сворачивает свою работу

Это не значит, что поиск прекратится. Он перейдет в другой формат и будет продолжаться.


Девятилетняя Виктория Гнедова пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района. В первый же день туда прибыли спецслужбы – МЧС, ОМОН, полиция, следственный комитет, прокуратура, Росгвардия, УВО, УФССП. На помощь орловским поисковикам «ЛизаАлерт» приехали соотрядники из других областей. Присоединились отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар». Активно помогали местные жители и добровольцы со всех уголков нашего региона. В общей сложности в поисках приняли участие почти 1900 человек. 
 
Территория в радиусе 20 км от дома девочки была тщательно исследована пешими группами и с воздуха. Привлекали беспилотники, авиацию, кинологов, водолазы обследовали акваторию реки Неручь. О местонахождении Вики до сих пор ничего не известно. Поиск ребёнка будет продолжаться. Добровольцы будут распространять информацию о девочке по всей стране, собирать сведения и отрабатывать каждое свидетельство, которое поможет узнать, где же Вика. Продолжают следствие и правоохранительные органы.


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Вика, найдись!



Мария Семак
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