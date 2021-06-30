Штаб на месте поисков Вики Гнедовой сворачивает свою работу

Это не значит, что поиск прекратится. Он перейдет в другой формат и будет продолжаться.

Девятилетняя Виктория Гнедова пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района. В первый же день туда прибыли спецслужбы – МЧС, ОМОН, полиция, следственный комитет, прокуратура, Росгвардия, УВО, УФССП. На помощь орловским поисковикам «ЛизаАлерт» приехали соотрядники из других областей. Присоединились отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар». Активно помогали местные жители и добровольцы со всех уголков нашего региона. В общей сложности в поисках приняли участие почти 1900 человек.

Территория в радиусе 20 км от дома девочки была тщательно исследована пешими группами и с воздуха. Привлекали беспилотники, авиацию, кинологов, водолазы обследовали акваторию реки Неручь. О местонахождении Вики до сих пор ничего не известно. Поиск ребёнка будет продолжаться. Добровольцы будут распространять информацию о девочке по всей стране, собирать сведения и отрабатывать каждое свидетельство, которое поможет узнать, где же Вика. Продолжают следствие и правоохранительные органы.