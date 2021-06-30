Владимир Путин рассказал, чем прививался от коронавирусной инфекции

Сейчас в прямом эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» проходит ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

На момент начала программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» поступило 2 миллиона вопросов от жителей страны. Один из вопросов касался вакцинации президента России. Как рассказал Владимир Путин, он вакцинировался «Спутником V». По словам президента, он перенес вакцинацию хорошо. После первой инъекции не было никаких симптомов, после второго этапа – незначительно поднялась температура, до 37,2 градусов, а спустя десять дней анализ крови показал высокий уровень защиты.

Глава государства ещё раз напомнил о необходимости вакцинации. Владимир Путин отметил, что вакцинация в России является добровольной. Те регионы, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения, руководствовались Федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ.