среда 30.06.2021 14:43:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:22, 30 июня 2021 года

Владимир Путин рассказал, чем прививался от коронавирусной инфекции

Сейчас в прямом эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» проходит ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».


На момент начала программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» поступило 2 миллиона вопросов от жителей страны. Один из вопросов касался вакцинации президента России. Как рассказал Владимир Путин, он вакцинировался «Спутником V». По словам президента, он перенес вакцинацию хорошо. После первой инъекции не было никаких симптомов, после второго этапа – незначительно поднялась температура, до 37,2 градусов, а спустя десять дней анализ крови показал высокий уровень защиты.
 
Глава государства ещё раз напомнил о необходимости вакцинации. Владимир Путин отметил, что вакцинация в России является добровольной. Те регионы, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения, руководствовались Федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.