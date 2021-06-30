Благодаря «Народному бюджету» в Красной Заре появилась площадь, детская площадка и фонтан

Новые объекты накануне посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, член Совета Федерации Василий Иконников.

29 июня в посёлке Красная Заря торжественно открыли обновлённую в рамках программы «Народный бюджет» центральную площадь. Год назад краснозоренцы сами выбрали этот объект для благоустройства.

За 8,6 млн рублей здесь установили фонтан, детские игровые комплексы с тренажерами, создали условия для активного отдыха, а также сделали дорожки из брусчатки, бетонные бордюры, теневые навесы, скамейки и уличное освещение.

Местных жителей с этим событием поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, член Совета Федерации Василий Иконников.

Также в райцентре был благоустроен и сквер Памяти. Территория сквера уложена брусчаткой. В центре горит Вечный огонь, от которого идут две аллеи с гранитными плитами, на которых размещены барельефы героев - уроженцев района и списки погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев. Здесь же увековечен и именитый земляк краснозоренцев - маршал Советского Союза Виктор Куликов. Имя маршала сегодня носит школа в селе Верхняя Любовша, где и родился герой Великой Отечественной. В образовательном учреждении работает музей маршала.

После экскурсии губернатор пообщался с местными жителями, которые попросили помощи в ремонте дороги до Хомутово. Проект уже готов и находится на рассмотрение в Минсельхозе. Средства на работы планируется получить по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».