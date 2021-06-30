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14:44, 30 июня 2021 года В Орле проводят повторную противоклещевую обработку на общественных территориях Распылять репеллент начали в понедельник.





В Орле проводят повторную противоклещевую обработку общественных территорий. ООО «БиоТехСоюз» начал работы в понедельник и продолжит их до конца текущей недели. От паразитов уже обезопасили Медведевский лес, Силикатный пруд, бульвар Молодежи, парки Разградский, Орловская крепость, Ботаника, скверы Дворянское гнездо, Гуртьева, Бунинский, Тургенева, «Орлята», Комсомольский, а также Историко-литературный квартал и район озера Светлая Жизнь. Вскоре акарицидные мероприятия проведут в Семинарском парке и сквере Орловских партизан.



Специалисты просят граждан минимум на сутки отказаться от посещения территорий, обработанных от паразитов. Такие места огорожены предупреждающей лентой.



Напомним, что в этом году от клещей пострадали 1148 орловцев, из них 353 – дети.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



