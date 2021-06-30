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15:09, 30 июня 2021 года Малоимущим орловцам помогут собрать детей к 1 сентября В регионе снова пройдет традиционная благотворительная акция «Дорога в школу».





В Орловской области пройдет традиционная акция «Дорога в школу». Она поможет малоимущим семьям обеспечить детей к 1 сентября одеждой, обувью и школьными принадлежностями – эта добрая традиция тянется с 1994 года.



В этом году на акцию из бюджета Орловщины выделят 4 миллиона рублей. Также финансами поддержат местные бюджеты и благотворители.



Подробную информацию семьи могут узнать в местных отделах соцзащиты и центрах соцобслуживания населения, их адреса и телефоны – здесь.





Артём Ежаков



