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15:24, 30 июня 2021 года В Орле ОНФ ищет ливнёвки, закатанные асфальтом Прошедшие недавно ливни доказали их острую необходимость.





Одно из проблемных после сильного дождя мест в Орле находится под железнодорожным мостом (въезд на Московское шоссе). Орловцы, которые регулярно ходят под мостом, отмечают, что уже привыкли к тому, что после дождя их могут окатить водой проезжающие мимо автомобили. Но такого, чтобы затопило тротуар, еще не было.



Дорожное полотно под мостом находится в низине, во время сильного дождя здесь образуется в прямом смысле слова озеро. В проблемах, которые к этому приводят, решили разобраться активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «В 2020 году производился ремонт дорожного полотна, и были заделаны ливнёвые канализации. При ливнях это очень опасно, здесь всё заливается водой, в том числе тротуары».

На данный момент есть только две ливнёвки, да и то они засыпаны песко-соляной смесью, ещё не убранной после зимы. А съёмочная группа ГТРК «Орёл», изучая проблемный участок, обнаружила «муляж» ливнёвки – решетка просто положена на асфальт.

Илона Зайцева, жительницы г.Орла: «Очень хотелось бы узнать фамилию ответственного лица, подписавшего акты выполненных работ на этом участке дороги».

Этим вопросом тоже задались и активисты ОНФ.



Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области, координатор проекта «Карта убитых дорог»: «Надо обращаться в срочном порядке в администрацию города Орла, чтобы приняли меры и отреагировали - люди бьют тревогу, к нам уже неоднократно обращаются».

Пока снимали материал, рабочие нашли закатанный в дорожное полотно люк, возможно, скоро отыщутся и старые ливневки.





Анна Вайсергисер



