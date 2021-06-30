среда 30.06.2021 18:04:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:24, 30 июня 2021 года

В Орле ОНФ ищет ливнёвки, закатанные асфальтом

Прошедшие недавно ливни доказали их острую необходимость.


Одно из проблемных после сильного дождя мест в Орле находится под железнодорожным мостом (въезд на Московское шоссе). Орловцы, которые регулярно ходят под мостом, отмечают, что уже привыкли к тому, что после дождя их могут окатить водой проезжающие мимо автомобили. Но такого, чтобы затопило тротуар, еще не было.

Дорожное полотно под мостом находится в низине, во время сильного дождя здесь образуется в прямом смысле слова озеро. В проблемах, которые к этому приводят, решили разобраться активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «В 2020 году производился ремонт дорожного полотна, и были заделаны ливнёвые канализации. При ливнях это очень опасно, здесь всё заливается водой, в том числе тротуары».

На данный момент есть только две ливнёвки, да и то они засыпаны песко-соляной смесью, ещё не убранной после зимы. А съёмочная группа ГТРК «Орёл», изучая проблемный участок, обнаружила «муляж» ливнёвки – решетка просто положена на асфальт.
Илона Зайцева, жительницы г.Орла: «Очень хотелось бы узнать фамилию ответственного лица, подписавшего акты выполненных работ на этом участке дороги».

Этим вопросом тоже задались и активисты ОНФ.

Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области, координатор проекта «Карта убитых дорог»: «Надо обращаться в срочном порядке в администрацию города Орла, чтобы приняли меры и отреагировали - люди бьют тревогу, к нам уже неоднократно обращаются».

Пока снимали материал, рабочие нашли закатанный в дорожное полотно люк, возможно, скоро отыщутся и старые ливневки.


Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.