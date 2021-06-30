Главная » Новости



15:33, 30 июня 2021 года Болховские чиновники проиграли вторую апелляцию по газификации жилья Для восстановления справедливости снова пришлось вмешаться прокуратуре.





Прокуратура через апелляционный суд смогла добиться газификации улицы Ветровской в селе Руднево. В первичном иске надзорное ведомство требовало от болховских чиновников организовать строительство распределительного газопровода, и Фемида с этим согласилась. Районная администрация безуспешно попыталась оспорить решение.



Также в суде второй инстанции решился вопрос с газификацией муниципальной квартиры, в которой живут люди с инвалидностью. «Голубое топливо» было во всём доме, кроме их жилья. Более того, печное оборудование в квартире оказалось неисправно. Суд обязал мэрию Болхова решить проблему.



Прокуратура проследит за исполнением обоих вердиктов.





Артём Ежаков



