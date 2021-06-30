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15:48, 30 июня 2021 года

В Орле снова развернут мобильную вакцинацию от COVID-19 в Северном районе

1 июля передвижные прививочные снова приедут к ТЦ «Европа» на улице Металлургов.


В Орле снова организуют вакцинацию в Северном районе города. 1 июля медики приедут в район ТЦ «Европа» на ул. Металлургов и будут прививать от коронавируса с 14:00 до 20:00. В арсенале врачей – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Желающим вакцинироваться нужно прихватить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Процедуру может пройти любой совершеннолетний гражданин, запись – не требуется.

По всем вопросам можно обратиться по номерам:

• Поликлиника №4: (4862) 44-56-45;
• Управление по безопасности администрации Орла: (4862) 25-52-10 (доб. 1601, 1602).

Также вся информация доступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

В минувшие выходные передвижные прививочные в Орле поставили рекорд – вакцинировали 790 человек.


Артём Ежаков
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