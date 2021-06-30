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15:49, 30 июня 2021 года Федерация профсоюзов Орловской области представила портреты людей труда Фотопроект посвящён представителям разных профессий, отличившимся в работе.





В федерации профсоюзов Орловской области открыли галерею «Человек славен трудом». Это продолжение большого проекта, посвящённого людям разных профессий, отличившимся в работе. В экспозиции - 26 портретов с кратким описанием трудовых достижений.



В федерации профсоюзов проводить мероприятия, посвященные человеку труда, начали 10 лет назад, с конкурсов профессиональных династий. В пандемический год провели открытые уроки в учебных заведениях, а также выпустили книгу с одноименным названием. И вот, наконец, открыли и фотовыставку.



Пока галерея размещается на третьем этаже в здании федерации профсоюзов, но презентовать её планируют по учреждениям и предприятиям Орла и области - чтобы повысить статус тружеников, передовиков производства и активистов, чтобы было на кого равняться.





Татьяна Тимохина



