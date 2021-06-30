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16:19, 30 июня 2021 года В Орле прививаются соцработники За процессом вакцинации наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





В Орловской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Некоторые организации прививаются коллективно. Такое решение приняли и работники региональной службы соцзащиты, поскольку они работают с людьми пожилыми, имеющими проблемы со здоровьем, а также с семьями, где есть маленькие дети.



Многие сотрудники соцзащиты переболели коронавирусом, у кого-то тяжело болели родственники, поэтому решение вакцинироваться принимали осознанно, понимая, что это единственный путь защиты.



Прежде чем сделают укол, каждый заполняет анкету и проходит осмотр у врача, во время которого измеряют давление и уровень кислорода в крови (сатурацию). Какой вид вакцины применить, решает врач. Сейчас в арсенале орловских медиков «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».



В последнее время орловцы отмечают, что записаться на вакцинацию стало достаточно сложно. Те, кому надо сделать прививку срочно, могут обратиться в мобильный пункт вакцинации. С собой должны быть СНИЛ, медицинской полис и паспорт. А через 21 день нужно будет сделать второй компонент.





Татьяна Тимохина



