среда 30.06.2021 18:05:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:19, 30 июня 2021 года

В Орле прививаются соцработники

За процессом вакцинации наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


В Орловской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Некоторые организации прививаются коллективно. Такое решение приняли и работники региональной службы соцзащиты, поскольку они работают с людьми пожилыми, имеющими проблемы со здоровьем, а также с семьями, где есть маленькие дети.

Многие сотрудники соцзащиты переболели коронавирусом, у кого-то тяжело болели родственники, поэтому решение вакцинироваться принимали осознанно, понимая, что это единственный путь защиты.

Прежде чем сделают укол, каждый заполняет анкету и проходит осмотр у врача, во время которого измеряют давление и уровень кислорода в крови (сатурацию). Какой вид вакцины применить, решает врач. Сейчас в арсенале орловских медиков «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

В последнее время орловцы отмечают, что записаться на вакцинацию стало достаточно сложно. Те, кому надо сделать прививку срочно, могут обратиться в мобильный пункт вакцинации. С собой должны быть СНИЛ, медицинской полис и паспорт. А через 21 день нужно будет сделать второй компонент.


Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.