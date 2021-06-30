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16:26, 30 июня 2021 года

В Орле после обращения к Владиславу Малкину возбудили два уголовных дела о мошенничестве

В первом случае у организации украли товар. Во втором – мужчина лишился вложений.


В Орле по итогам обращений к прокурору области Владиславу Малкину возбудили два уголовных дела о мошенничестве. На личном приёме представитель ООО «Камит-Экспорт» рассказал главе надзорного ведомства о хищении их имущества. По соглашению, за доставку кабельно-проводниковой продукции отвечало ООО «Транс-Экспресс», но загруженная в машины продукция на сумму в 8 млн рублей до предприятия так и не доехала.

Другой заявитель лишился 1,4 млн рублей из-за закрытия кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный союз». Свои кровные мужчина вернуть так и не смог, поэтому обратился в полицию, которая в марте приняла его обращение. Тем не менее, уголовное дело было возбуждено только после прокурорской проверки.

В обоих случаях фигурирует ч.4. ст.159 (мошенничество). Виновным по этой статье грозит до 10 лет тюрьмы. Расследования взяты под личный контроль надзорного ведомства.


Артём Ежаков
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