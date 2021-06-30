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16:47, 30 июня 2021 года

Мэр Орла призвал жителей чаще обращаться в городскую администрацию

Юрий Парахин прокомментировал «Прямую линию с Владимиром Путиным».


В Москве завершилась специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». В таком формате президент общался с россиянами в 18-й раз. Мэр Орла Юрий Парахин прокомментировал прошедшее мероприятие.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Своим ежегодным выходом эфир Владимир Владимирович Путин подаёт пример руководителям на местах. Указывает: с населением необходимо выходить на диалог! Ведь чаще всего, как показывает практика, вопросы возникают от недостатка информации, а подавляющее большинство проблем могут быть решены на местном уровне. Больше встреч и разъяснений, больше возможностей для контакта – это установка и для меня лично, и для моих коллег из администрации Орла».

Градоначальник призвал обращаться к властям Орла в «любое время дня и ночи», а также напомнил адреса заявок:

• Администрация г. Орла: аккаунты в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Одноклассники»;
• Горячая линия администрации г. Орла: 8 (910) 202-57-00 (текстовые сообщения: СМС, Whatsapp, Telegram, Viber);
• Интернет-приёмная на сайте администрации г. Орла;
• Личное обращение в администрацию г. Орла: ул. Пролетарская гора, 1, каб. 204.
• Личные сообщения в соцсетях: мэр г. Орла Юрий Парахин, заместители мэра – Олег Вячеславович Минкин и Ирина Валерьевна Проваленкова.
«Уверяю, что ни одно обращение не останется без внимания! Всё, что находится в компетенции администрации Орла, будет решено в максимально короткие сроки. Всегда с вами на связи!», – заявил Парахин.



Артём Ежаков
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