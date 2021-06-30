Мэр Орла призвал жителей чаще обращаться в городскую администрацию

Юрий Парахин прокомментировал «Прямую линию с Владимиром Путиным».



Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Своим ежегодным выходом эфир Владимир Владимирович Путин подаёт пример руководителям на местах. Указывает: с населением необходимо выходить на диалог! Ведь чаще всего, как показывает практика, вопросы возникают от недостатка информации, а подавляющее большинство проблем могут быть решены на местном уровне. Больше встреч и разъяснений, больше возможностей для контакта – это установка и для меня лично, и для моих коллег из администрации Орла».