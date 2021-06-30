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17:02, 30 июня 2021 года Сегодня в Орле стартовал новый проект - «Кардиорейд» Его цель - снижение смертности от болезней системы кровообращения в регионах России. Инициаторы акции - сенаторы комитета социальной политики Совета Федераций.





Сегодня в Орёл приехали ведущие специалисты федеральных кардиоцентров. Они осматривали орловских пациентов с проблемами системы кровообращения, а затем встречались с коллегами и обменивались опытом.



Московские специалисты посетили Орловскую областную клиническую больницу и поликлинику №2.



Заведующая отделением аритмологии НМИЦ хирургии А.В. Вишневского Елена Артюхина осмотрела пациентов Орловской областной клинической больницы.



Елена Артюхина, заведующая отделением аритмологии НМИЦ хирургии А.В. Вишневского: «Ряд методов, которые мы выполняем в нашем федеральном центре, про них здесь просто не знают, а это позволяет кардинально вылечить ряд заболеваний, устранить их полностью, которые долгое время здесь лечат медикаментозно».

Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии А.В. Вишевского Андрей Чупин выяснял, чем может помочь орловцам с патологиями сосудов. Признает, что местные врачи - молодцы, но в центре Вишневского возможностей больше.



Андрей Чупин, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии А.В. Вишевского: «Через один прокол мы можем сделать и коронарные артерии, и стентирование сонных артерий, открыть окклюзию поверхностной бедренной артерии».

Местом работы доцента института имени Сеченова Розы Ваколюк в этот день стала поликлиника №2 города Орла. Цель - помочь тяжелым пациентам с сердечной недостаточностью.



Роза Ваколюк, доцент кафедры госпитальной терапии № 2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова: «Больных в сердечной недостаточностью в России 10%, смертность в течение года у таких пациентов 50%, и наша задача - поправить препараты, которые они принимают, рассказать им, как жить с этим заболеванием и сделать так, чтобы они долго-долго жили и не погибали в первый год».

Глава бригады московских специалистов, мэтр кардиохирургии Вадим Попов считает идею кардиорейда отличной. Ведь это помогает укрепить связь врачей и пациентов с периферии с федеральными центрами. С ним согласна и руководитель орловского регионального сосудистого центра.



Вадим Попов, руководитель центра Сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ хирургии А.В Вишневского: «Возможности центра позволяют делать любые операции, касающиеся этой проблемы. Сердечно-сосудистые заболевания имеют приоритетное значение».

Татьяна Григорьева, заместитель главного врача по медицинской части, руководитель регионального сосудистого центра: «Есть такие пациенты, которые, кроме основного заболевания, имеют тяжелые сопутствующие заболевания. И не всегда просто, с учётом тяжелой патологии, принять решение о проведении того или иного метода, и тогда нам оказывают помощь учреждения федерального уровня».

Второй не менее важной задачей рейда стало общение московских гостей с орловскими врачами. На конференции специалисты из федеральных центров выступили с докладами и поделились своими наработками и опытом. Приветствовал собравшихся сенатор Владимир Круглый, один из инициаторов кардиорейда. К слову работу орловских врачей московские гости оценили высоко.



Вадим Попов, руководитель центра Сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ хирургии А.В Вишневского: «Имеется грамотное построение этой помощи, я вижу квалифицированные заключения, грамотно выстроенную логистику движения пациентов».

Роза Ваколюк, доцент кафедры госпитальной терапии № 2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова: «Мне нравятся те выписки, которые пишут орловские врачи. Там нет ошибок, там адекватные препараты».

Орёл дал старт кардиорейдам. Далее в списке другие города. Общее мнение участников проекта – эта акция должна помочь снизить в регионах смертность от болезней системы кровообращения.





Елена Литинская



