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17:51, 30 июня 2021 года Вопросы, не озвученные во время Прямой линии с президентом, возьмёт под контроль ОНФ Об этом сообщил глава регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.





Сегодня прямом эфире телеканалов «Россия» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» прошла ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». К началу программы поступило 2 миллиона вопросов. Встреча с президентом длилась 3 часа 42 минуты, за это время прозвучало 68 обращений. Вопросы касались пандемии коронавируса, вакцинации, а также граждан интересовала экономика, рост цен и международные отношения. Помимо этого, к президенту страны люди обращались с локальными проблемами — ЖКХ, дороги и зарплаты.

Вопросы, не озвученные во время Прямой линии с президентом, возьмёт под контроль ОНФ. Об этом сообщили в орловском отделении организации.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Орловской области: «Те вопросы, которые сегодня не были озвучены президентом, будут разобраны нами - активистами Общероссийского народного фронта, будут отправлены в органы исполнительной власти и взяты под контроль. Уже есть конкретные результаты по прошлым вопросам: где-то снесены дома, где-то улучшена городская среда, где-то появилась песочница, а где-то у ветерана появилась квартира. Мы стоим на стороне наших людей, мы помогаем нашим людям и будем дальше им помогать».

К слову, сегодня Владимир Путин отметил помощь ОНФ, которую организация оказывает при решении вопросов, поступающих во время общения президента с людьми.



Владимир Путин: «Это большая работа, и её было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно с администрациями самого разного уровня ‒ и с местными, и с региональными, и с федеральными ‒ работают, для того чтобы людям помочь».





Орловское Информбюро



