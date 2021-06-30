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17:59, 30 июня 2021 года Андрей Клычков: «Мы в регионе смогли выстроить связь с жителями» Губернатор Орловской области прокомментировал «Прямую линию с Владимиром Путиным».





Сегодня прямом эфире телеканалов «Россия» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» прошла ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». К началу программы поступило 2 миллиона вопросов. Встреча с президентом длилась 3 часа 42 минуты, за это время прозвучало 68 обращений. Вопросы касались пандемии коронавируса, вакцинации, а также граждан интересовала экономика, рост цен и международные отношения. Помимо этого, к президенту страны люди обращались с локальными проблемами — ЖКХ, дороги и зарплаты.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я для себя сделал вывод, что стоит в первую очередь обратить внимание на текущие вопросы. Это вопросы, которые касаются детства, мер социальной поддержки, вопросы социальных гарантий для семей с детьми. Отдельный вопрос, который президент отметил, это ремонт образовательных учреждений, у нас эта задача также стоит, и мы рассматриваем подготовку предложений, в том числе и федерального правительства, по реализации этой программы, в рамках как инфраструктурного меню, так и в рамках региональных средств. Уже 113 образовательных учреждений получили возможности для занятий спортом, но достаточно объёмная задача ещё остаётся. Для нас также актуальным является направление дорожного строительства, а также вопрос дольщиков - хотя этот вопрос сегодня не звучал, но для нас это одна из важнейших задач, которую необходимо доводить до конца. И отдельно я хочу обратить внимание на то, что президент сегодня подчеркнул необходимость прямой связи с жителями. Мне кажется, что мы в регионе смогли, особенно за последний, пандемийный год эту связь выстроить, где нет никаких препон, есть возможность задать любой вопрос. А мы со своей стороны выстраиваем работу и с Центром управления регионом, и с главами районов, и с департаментами, чтобы эта связь была. Но остается вопрос контроля за исполнением поручений, контролем за выполнением обещаний со стороны власти, и, я думаю, эту работу мы будем развивать. И та тема, которая прослужила началом прямой линии с президентом, это тема вакцинации. Я ещё раз подчеркну, что сегодня вакцинация это самый актуальный способ защиты. И я являюсь сторонником позиции президента - вопрос не в обязательности вакцинации, вопрос в том, чтобы все понимали, что это тот путь, по которому мы все должны пройти. И анализируя на сегодня ситуацию в регионе, я понимаю, что у нас количество желающих провакцинироваться больше, чем количество вакцин. Сейчас будем работать над тем, чтобы распределять вакцину по районным больницам, по пунктам вакцинации, для того чтобы обеспечить повышенный спрос».





Орловское Информбюро



