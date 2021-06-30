|
|
|Главная » Новости
21:20, 30 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- «Прямую линию с Владимиром Путиным» смотрела вся страна. Встреча с президентом длилась 3 часа 42 минуты. Все не прозвучавшие вопросы отработает ОНФ.
- Сегодня в Орле стартовал новый проект - «Кардиорейд». Орловцев осмотрели врачи федеральных медицинских центров.
- Благодаря «Народному бюджету» в Красной Заре появилась площадь, детская площадка и фонтан. Новые объекты накануне посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, член Совета Федерации Василий Иконников.
- В Орле ОНФ ищет ливнёвки, закатанные в асфальт. Прошедшие недавно ливни доказали их острую необходимость.
- Поиски пропавшей Виктории Гнедовой переходят в другой формат. Начинается отработка всех сведений.
Вести-Орёл