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21:20, 30 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- «Прямую линию с Владимиром Путиным» смотрела вся страна. Встреча с президентом длилась 3 часа 42 минуты. Все не прозвучавшие вопросы отработает ОНФ.



- Сегодня в Орле стартовал новый проект - «Кардиорейд». Орловцев осмотрели врачи федеральных медицинских центров.



- Благодаря «Народному бюджету» в Красной Заре появилась площадь, детская площадка и фонтан. Новые объекты накануне посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, член Совета Федерации Василий Иконников.



- В Орле ОНФ ищет ливнёвки, закатанные в асфальт. Прошедшие недавно ливни доказали их острую необходимость.



- Поиски пропавшей Виктории Гнедовой переходят в другой формат. Начинается отработка всех сведений.



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