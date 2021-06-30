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19:23, 30 июня 2021 года В Орле смотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным» Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, связь с жителями, о которой говорил президент, в регионе налажена. Орловцы имеют возможность рассказать о своих проблемах и задать вопросы напрямую представителям власти.





Сегодня в прямом эфире телеканалов «Россия» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» прошла специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». В студии – глава государства и ведущие, аудитория - вся страна. Ответы президента внимательно слушали и в нашей телерадиокомпании, и в региональном правительстве.



Прямая линия с президентом - срез всех проблем. Президент рекомендовал главам регионов чаще отвечать на вопросы жителей. Как отметил губернатор Орловской области, эта связь налажена.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне кажется, что мы в регионе смогли, особенно за последний, пандемийный год эту связь выстроить, где есть возможность задать любой вопрос. А мы со своей стороны выстраиваем работу и с Центром управления регионом, и с главами районов, и с департаментами, чтобы эта связь была. Но остается вопрос контроля за исполнением поручений, контролем за выполнением обещаний со стороны власти, и, я думаю, эту работу мы будем развивать».

Главная тема, вызывающая споры, вопросы и опасения, - вакцинация. Президент признался: привился «Спутником». Отметил, что перенес хорошо. Особое внимание Владимир Путин уделил реабилитации пациентов, перенесших ковид.



Владимир Путин: «Сейчас мы будем вкладывать серьёзные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации и прямо сейчас будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что, для того чтобы проходить реабилитацию после ковида, – а ковид ударяет и по сосудам, и по органам дыхания, и по другим системам организма, – нужна специальная техника, специальное оборудование. Эти деньги выделяются, они уже практически выделены. Сейчас эта работа начнётся».

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы теперь понимаем, что выделяются средства для создания системы этой реабилитации, поскольку фактически мы начинаем это дело с нуля. А заболевание ковид очень опасное и коварное».

От вакцинации педагогов зависит, в каком формате будет проходить обучение школьников - в онлайне или офлайне. Но образование подрастающего поколения проходит не только в школах и вузах. Становлению разносторонне развитой личности способствует и культурная среда. В новом учебном году начнёт действовать «Пушкинский билет».



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования орловской области: «В будущем году все школьники и студенты будут иметь возможность получить «Пушкинский билет», на который будет заноситься три тысячи рублей, и за счёт этих средств студенты и школьники смогут посещать театры, выставки, музеи, что, конечно же, значительно повысит уровень культурного потенциала наших школьников».

Направленность вопросов, в основном, социальная: детские выплаты - по десять тысяч к школе получат и родители шестилеток, даже если ребёнок не пойдёт в этом году в школу. Государство подставит своё плечо беременным в трудной жизненной ситуации, неполным семьям. Рост цен и на продовольственном, и на строительном рынке, как обещал глава государства, стабилизируется.



Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Для нас это тоже очень важно, мы будем знать мнение президента, которое мы будем использовать в своей дальнейшей работе».

В список вопросов, на которые Владимир Путин ответил, орловские - не попали, но все, кто прислал свои обращения, найдут решения своих проблем. За это берётся ОНФ.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Те вопросы, которые сегодня не были озвучены президентом, будут разобраны нами - активистами Общероссийского народного фронта, будут отправлены в органы исполнительной власти и взяты под контроль».

Встреча с президентом длилась 3 часа 42 минуты, за это время прозвучало 68 обращений. Вопросы касались пандемии коронавируса, вакцинации, а также граждан интересовала экономика, рост цен и международные отношения. Помимо этого, к президенту страны люди обращались с локальными проблемами — ЖКХ, дороги и зарплаты, а также спрашивали о личном.



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Вопросы, не озвученные во время Прямой линии с президентом, возьмёт под контроль ОНФ



Андрей Клычков: «Мы в регионе смогли выстроить связь с жителями»





Анна Вайсергисер



