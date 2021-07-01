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9:25, 1 июля 2021 года Владислав Малкин выслушает жалобы жителей Орловского района Областной прокурор проведёт личный приём 7 июля.





7 июля в рамках Мобильной приёмной региональный прокурор Владислав Малкин выслушает жалобы и ответит на вопросы жителей Орловского района. Встреча начнётся в 10:00 в здании местной прокуратуры по адресу: г. Орел, ул. Московская, 100.



Информацию по вопросам записи на личный приём можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49 – и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Елена Витальевна Калашник;

• 8 (486-2) 72-15-57 – прокуратура Орловского района.





Артём Ежаков



