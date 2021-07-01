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8:36, 1 июля 2021 года В Орле с 1 сентября стартует пятилетняя гаражная амнистия Мэрия областной столицы объясняет горожанам все тонкости нововведения.





В Орле с 1 сентября вступает в силу пятилетняя гаражная амнистия – до 1 сентября 2026 года. Нововведение позволит легализовать гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года на землях, не принадлежащих муниципалитетам. «Это должна быть капитальная, имеющая прочную связь с землёй постройка, не признанная самовольной по суду или решению органа местного самоуправления», – отмечено на сайте мэрии Орла.



Подробная информация о программе находится здесь. Для уточнений можно позвонить в управление градостроительства городской администрации: (4862) 43-32-25, 43-32-33.





Артём Ежаков



