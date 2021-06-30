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20:38, 30 июня 2021 года На Орловщине возник дефицит вакцины от COVID-19 Об этом заявил сегодня в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области на фоне возросших темпов записи на вакцинацию возник дефицит вакцины от коронавируса, – заявил во время прямого эфира в соцсетях губернатор Клычков. Так как ранее поставки в регион приходили с учетом текущих темпов вакцинации, то с резким ростом числа желающих привиться возникла нехватка препаратов. Следующая партия прибудет в регион на следующей неделе. Видя ситуацию, глава области отправил запрос об увеличении партий вакцины на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.



Губернатор подчеркнул, что сейчас на Орловщине в среднем прививают порядка 3 тысяч человек в сутки. Параллельно власти готовятся к развертыванию дополнительных пунктов вакцинации.





Артём Ежаков



