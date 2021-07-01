Главная » Новости



6:40, 1 июля 2021 года Орловские нумизматы могут пополнить коллекцию монетами с героями мультфильма «Умка» Рельефные изображения Умки и его друга нанесены на трёхрублевую и двадцатипятирублёвую монеты.





Центробанк России выпустил в обращение монеты номиналом в 3 рубля и 25 рублей с изображением белого медвежонка Умки из одноимённого мультфильма и его друга. Трёхрублевая монета – серебряная, частично в цвете. 25-рублёвые монеты выполнены из недрагоценных металлов.



Тираж серебряной монеты – 9 тысяч штук. Двадцатипятирублёвок без цветного оформления выпущено 850 тысяч, в цвете – 150 тысяч.



Фото пресс-службы Орловского отделения Банка России





Артём Ежаков



