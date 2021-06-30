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20:59, 30 июня 2021 года

54 орловца заразились COVID-19 после вакцинации

Тяжёлых случаев течения болезни и смертей среди привившихся не было.


В трёх больницах Орловской области не зафиксировано смертей и тяжелого течения болезни повторно заразившихся COVID-19 после вакцинации. Статистику озвучил губернатор Клычков. Глава региона рассказал о больнице им. Боткина, больнице им. Семашко и ООКБ. По словам губернатора, с 1 января по 29 июня в эти медучреждения с коронавирусом поступило свыше 9 тысяч человек. После вакцинации коронавирус подхватили 54 жителя региона – смертей и тяжелых случаев здесь не зарегистрировали. 52 человека заболели после первой прививки, ещё двое – после второй.


Артём Ежаков
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