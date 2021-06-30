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21:19, 30 июня 2021 года В Орловской области свободные от COVID-19 предприятия смогут работать в условии ограничений Губернатор Андрей Клычков рассказал о порядке получения статуса предприятия, свободного от коронавируса, и о преимуществе таких организаций.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Завтра на региональном штабе принимаем порядок т.н. "чистых" от коронавируса учреждений – в первую очередь сферы услуг. Установлены правила – работодатель предоставит сведения о вакцинации [персонала] и получит условное удостоверение, которое будет публично висеть и отражаться в реестре. Им будем давать возможность работать – я думаю, будет правильно, если при введении любых ограничений эти учреждения будут продолжать функционировать».





Артём Ежаков



