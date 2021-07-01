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9:32, 1 июля 2021 года

Итальянцы готовы вложить в Орловщину 9 миллионов евро

Заграничные инвесторы хотят построить в регионе фабрику готовых блюд и логистический центр.


Итальянский бизнес заинтересован в развёртывании производства на орловской земле, – сообщает региональная Корпорация развития. Инвесторы готовы вложить 2 миллиона евро в строительство логистического центра возле особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орёл». Здесь будут хранить продукты, произведенные на другом будущем объекте компании – фабрике готовых блюд. Ее хотят возвести непосредственно в ОЭЗ. Бизнес с Апеннин оценивает проект в 7 миллионов евро. Ожидается, что фабрика ежечасно сможет готовить 4 тонны товаров из орловских сельхозпродуктов.

Фото пресс-службы Корпорации развития Орловской области


Артём Ежаков
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