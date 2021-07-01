В Орле в паре шагов от перехода насмерть сбили женщину

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9:59, 1 июля 2021 года
В Орле в паре шагов от перехода насмерть сбили женщинуРоковой инцидент произошел накануне вечером напротив остановки «Завод Текмаш».
В Орле накануне вечером напротив остановки «Завод Текмаш» «Нива» насмерть сбила 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода. Она погибла до приезда медиков. За рулем внедорожника находился 70-летний мужчина. Он ехал в сторону ул. Орджоникидзе со стороны ул. Старомосковской.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы 1 человек погиб.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков