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10:30, 1 июля 2021 года В Орле работают над проблемой «ржавой» воды в Наугорском микрорайоне Местные жители неоднократно жаловались на это мэру Парахину.





Мэр Орла Юрий Парахин встретился с активистами территориального общественного самоуправления и выслушал жалобы, касающиеся Советского района города. Жители Наугорского микрорайона уже давно живут с «ржавой» водой в кранах, и градоначальник рассказал, в чем заключается проблема и как власти планируют это решать.



По словам градоначальника, водозаборный узел, в котором и кроется причина, принадлежит частнику. Мэрия неоднократно предлагала выкупить эту коммуникацию, но собственник запросил неподъемные для бюджета Орла 36 миллионов рублей, и переговоры зашли в тупик. Деньги будут копить за счет экономии – «Орелводоканал» на региональном уровне попросили избавить от части налогов, чтобы на освободившиеся средства выкупить узел.



Также Парахин подчеркнул, что позже на Наугорское шоссе свернет ветка строящегося водовода.





Артём Ежаков



