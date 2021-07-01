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10:59, 1 июля 2021 года Орловцам предлагается выбрать лучшего актера «Свободного пространства» Театр объявил голосование в рамках премии «Хрустальная рампа».





Театр «Свободное пространство» объявил онлайн-голосование. Орловцам предлагается выбрать лучшего актёра, лучший онлайн-проект, лучшую премьеру сезона. Проголосовать можно в официальных группах театра в социальных сетях. Премия «Хрустальная рампа» присуждается ежегодно. В этот раз - по итогам двух прошедших театральных сезонов. Лауреатов определяют зрители. Самых заметных будут выбирать в нескольких номинациях: «Лучший онлайн-проект», «Лучшая премьера сезона» - как детского, так и взрослого спектакля. Вручат награды за лучшие мужские и женские роли, первого и второго плана. Имена победителей назовут уже в это воскресенье, 4 июля, на закрытии сезона.





Мария Семак



