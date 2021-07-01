четверг 1.07.2021 11:19:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:59, 1 июля 2021 года

Орловцам предлагается выбрать лучшего актера «Свободного пространства»

Театр объявил голосование в рамках премии «Хрустальная рампа».


Театр «Свободное пространство» объявил онлайн-голосование. Орловцам предлагается выбрать лучшего актёра, лучший онлайн-проект, лучшую премьеру сезона. Проголосовать можно в официальных группах театра в социальных сетях. 
 
Премия «Хрустальная рампа» присуждается ежегодно. В этот раз - по итогам двух прошедших театральных сезонов. Лауреатов определяют зрители. Самых заметных будут выбирать в нескольких номинациях: «Лучший онлайн-проект», «Лучшая премьера сезона» - как детского, так и взрослого спектакля. Вручат награды за лучшие мужские и женские роли, первого и второго плана. Имена победителей назовут уже в это воскресенье, 4 июля, на закрытии сезона.



Мария Семак
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.